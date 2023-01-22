У Раді розглянуть факт витоку «харчових» контрактів: там були дані і військових частин

У Верховній Раді України занепокоєні витоком контрактів Міноборони з постачальниками послуг харчування для військових, адже одночасно з цим були оприлюднені дані щодо військових частин. Про це у коментарі «Українським новинам» повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Геннадій Касай.

Він підтвердив, що Комітет збереться на засідання у понеділок, 23 січня. Окремим питанням члени Комітету розглянуть факт витоку контрактів Міноборони, які не підлягають розголошенню і які тепер, після оприлюднення, можуть бути використані нашим ворогом.

«Буде присутній міністр оборони. Я сьогодні читав, що Міноборони будуть звертатися у правоохоронні органи, зокрема, і в СБУ, щодо питання, що вони бачать в цьому питанні (публікація у ЗМІ оригіналів закритих контрактів МО та звинувачення на адресу Міноборони у закупівлях послуг харчування нібито за завищеними цінами) зраду. І напевно, думаю, що так, що це може бути використано нашим ворогом, щоб нас медійно вбивати. І дані стосовно військових частин (оприлюднені у злитих контрактах) — дійсно ця інформація не мала б бути публічною. Тому будемо в цьому питанні також розбиратися, сто відсотків. Питання на часі», — сказав нардеп.

Касай також додав, що до вивчення ситуації залучатимуть СБУ.

«Так, звісно, ми вже це проговорили (залучення СБУ, — ред). Може, не на цьому комітеті, а на наступному, але треба залучити. Залучимо і вислухаємо наші правоохоронні органи і СБУ, яке в цьому процесі також повинне розібратися», — додав він.

Міноборони оприлюднило заяву, в якій наголошується: відомості щодо змісту закупівель послуг харчування розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Міністр оборони Олексій Резніков особисто звернувся до голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету за участі представників НАБУ та ДБР.

Крім того, Міноборони готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони.

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