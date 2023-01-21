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Україна

Нідерланди нададуть Україні пускові установки системи Patriot

9:11 21 січня 2023
Patriot

Нідерланди відправлять в Україну дві пускові установки і ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як пише СNN, рішення було ухвалене після того, як прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі з президентом США Джо Байденом оголосив про плани країни приєднатися до США і Німеччини у відправці систем Patriot в Україну.

Домовленості про прискорення цього процесу були досягнуті під час засідання, яке відбулося на авіабазі «Рамштайн» в Німеччині.

До речі, днями у Пентагоні зазначали, що українські військові розпочнуть цього тижня навчання на ракетному комплексі Patriot у Форт-Сілл в Оклахомі, де США проводять власні навчання з експлуатації та обслуговування передової системи протиповітряної оборони.

Якщо Україна найближчим часом отримає Patriot, наші військові матимуть змогу збивати ракети типу Х-22. Саме така була запущена ворогом у багатоповерхівку у Дніпрі. Адже на даний час наші ППО не встигають перехопилювати такі види ракет.

Фото з Вікіпедії

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