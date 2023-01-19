«Насамперед скасуйте постанови»: що робити, коли водія за непокору кидають обличчям в асфальт

Знайома ситуація: зупинили за порушення Правил дорожнього руху (ПДР), а ви не погодилися з доводами поліцейського, і от воно — неправомірне затримання. Та ще й жорстке — з кайданками, газом, побиттям. Що в такому випадку робити, поради дав у своєму телеграм-каналі адвокат Роман Сімутін, в арсеналі якого декілька подібних справ.

«Не йдіть одразу подавати заяву до Державного бюро розслідувань, — наголошує юрист. - Рушайте до адвоката, а з ним до суду — скасовувати постанову про накладення штрафу за порушення ПДР та протоколів за хуліганство та опір працівникам поліції. Повірте, це стандартний набір при затриманні. І коли скасуєте всі постанови — пишіть заяву до ДБР».

За словами адвоката, термін на оскарження постанови про штраф — 10 діб:

«Якщо не оскаржили, але оплатили — значить, погодилися з порушенням. Відповідно, дії працівників поліції при затриманні були правомірними. Перевірений мною алгоритм перемоги — скасовую всі постанови про порушення ПДР та протоколи про хуліганство, опір поліції й та далі. Тобто повністю відбілюю водія. І лише після цього подаю заяву до ДБР з вимогою відкрити кримінальну справу. Паралельно — подаю позов про визнання дій поліції неправомірними. На момент затримання водія, поліція переважно справді зловживає своїми повноваженнями. То ж коли в ході розслідування стає очевидним перевищення повноважень, то включаються „старші брати“ та намагаються не допустити закриття справ відносно водія в суді. Бо якщо суд скасує всі постанови — значить водій нічого не порушував і застосування сили та спецзасобів стосовно останнього були незаконними, а це — пряма дорога до обвинувачення правоохоронців».

Раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, як діяти, коли вас спинила поліція, а також що робити, коли потрапили у ДТП.

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