І зробив комплімент, і образив: Ф'юрі продовжує провокувати Усика

Володар чемпіонського поясу WBC у суперважкій вазі непереможний Тайсон Ф'юрі, який ледь не втратив матір перед боєм з Дереком Чісорою, продовжує підігрівати інтерес до об'єднавчого поєдинку з українцем Олександром Усиком.

При цьому Циганський король використовує різні методи — зокрема, в одному інтерв'ю може і похвалити нашого співвітчизника, і вкотре неприємно вколоти. Як кажуть, діє за принципом «і батогом, і пряником».

«Ми обидва непереможні, і я з нетерпінням чекаю на випробування, — зазначив британець у коментарі Youtube-каналу iD Boxing. — Усі кажуть, що він буде моїм найскладнішим суперником, найскладнішим випробуванням, і це бій віку. За всі регалії, якщо це щось означає… Але все одно я чекаю з нетерпінням на бій століття. Я хочу випробування. Я мандрував світом і 14 років шукав випробування, шукав людину, яка може порівнятися зі мною. Я не можу знайти такої людини. Усику, якщо ти справжній чоловік, то приїжджай і зробімо це. Давай, великий невдаха.

Де відбудеться битва? Я за стадіон, і я кажу — Вемблі. Але якщо є пропозиція із Саудівської Аравії, то покажіть мені гроші".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній спаринг-партнер Ф'юрі та Усика дав прогноз на бій за титул абсолютного чемпіона світу.

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