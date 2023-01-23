Невідомі намагаються отримати дані українських біженців у Польщі: на що потрібно звернути увагу

Сусідня Польща прийняла велику кількість українських біженців, забезпечуючи багатьох фінансовою допомогою. Схоже, на цьому, а також на необізнаності людей хочуть зіграти невідоми, які збирають персональні дані українців, які нашли прихисток на території РП.

Так, консульство України у Гданську попередило про подібні випадки, застерігаючи людей від спілкування з невідомими, які прикриваються вивіскою офіційних польских органів.

«До уваги громадян України! Зафіксовано поширення неправдивої інформації про збір даних відносно громадян України. Департамент у справах іноземців не є авторами таких оголошень та/або листів на електронні скриньки! Користайтеся офіційними джерелами інформації, перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах установ!» — йдеться у повідомленні.

А у Департаменті зазначили, що невідомі, очевидно, використовувався загальнодоступний логотип офісу, і що зміст флаєра може свідчити про спроби заволодіння персональними даними.

Громадянам порадили у разі виникнення сумнівів щодо інформації, що з'являється у публічному просторі, перевіряти її на офіційному сайті gov. pl/udsc.

А видання Yavp.pl зазначає, що такі флаєри розклеїли у гроомадських місцях низки великих міст Польщі. Автори оголошення стверджують, що інформацію збирають ніби то для допомоги українським дипломатам. Поляків закликають переходити за QR-кодом й надавати інформацію про громадян України, яка їм відома. А ще місцеві мешканці отримують електронні листи с аналогічними проханнями. Тих, хто не піде на співпрацю, лякають штрафами.

Нагадаємо, що минулими вихідними в Іспанії було викрито зловмисників, які експлуатували українських біженців. Люди працювали на незаконних тютюнових фабриках, організатори виробництва не випускали іноземців з помешкань.

Фото зі сторінки українського консульства

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