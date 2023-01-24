Лиш нещодавно заміж вийшла: на війні загинула 21-річна розвідниця

21 січня Івано-Франківська громада на Львівщині попрощалася з захисницею Тетяною-Анастасією Мацієвською. Дівчина загинула біля Бахмуту на Донеччині внаслідок прямого влучання дрона у машину, в якій вона перебувала на передовій. Їй був лише 21 рік, й вона мріяла збудувати військову кар'єру.

«Завжди усміхнена, весела та привітна Анастасія ще з раннього дитинства завжди була готова боротись за справедливість. Ніколи не стояла осторонь чужої біди, завжди була підтримкою та опорою для рідних та друзів. З початком повномасштабної війни Настя відчайдушно стала на захист Батьківщини, щиро вірила у Перемогу і все для цього робила. Попри страх, біль, ризики відчайдушно виконувала свій військовий обов’язок, — повідомляє Івано-Франківська селищна рада. — На війні дівчина зустріла своє кохання, спільно з коханим мріяли, будували плани на майбутнє, та не судилося. Страшна війна обірвала молоде життя у розквіті сил. Скільки доброго і світлого могло бути у її житті попереду».

В захисниці залишилась мама Наталя, батько Володимир, вітчим Михайло, сестри Аліна та Каріна, братик Дмитро та чоловік Владислав.

Нагадаємо слова генерала Віктора Назарова: «Ніхто не проявляв під час війн більшої жорстокості й садизму, ніж росіяни».

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