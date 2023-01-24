Скандал в Міноборони: Резніков відзвітував перед профільним комітетом Ради

Після скандалу з закупівлею продуктів для військових, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухали керівництво Міністерства оборони та представників НАБУ, ДГБР та СБУ.

Про це повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла.

За її словами, міністр оборони Олексій Резніков доповів та пояснив деталі контрактів на харчування військових. Також членам Комітету надали ці угоди.

Представники НАБУ заявили, що з цього питання порушено кримінальне провадження. ДБР та СБУ також зазначили, що розслідування тривають щодо низки процесів закупівель та постачань харчування.

Зрештою, Комітет вирішив ініціювати закон про часткове відкриття інформації про закупівлю в умовах воєнного стану.

Крім того, нардепи пообіцяли ознайомитися з роботою фірм-постачальників харчування для ЗСУ та заявили про збільшення парламентського контролю за іншими напрямками оборонних закупівель, зокрема озброєння, боєприпасів, речового забезпечення, паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, 21 січня видання ZN.UA опублікувало матеріал, в якому зазначило, що отримало від «джерел у ЗСУ» угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

У матеріалі йдеться, що в угоді на 13,16 мільярда гривень ціни на найбільш ходові продукти виявилися завищеними у 2−3 рази.

У Міноборони інформацію щодо закупівлі продовольства за завищеними цінами назвали маніпулятивною.

Разом з тим, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання та заслухати інформацію про порядок, обставини та результати закупівлі послуг харчування військовослужбовців на 2023 рік за участю представників НАБУ та ДБР.

Рєзніков також пояснив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу — забезпечення харчування. Тобто, доставлення певного комплекту продуктів у військові частини, а в окремих випадках — й приготування їжі.

Предметом закупівлі є вартість добового раціону військового. Минулого року ця сума становила 120 грн на одного бійця на добу. Цього року Міноборони отримало пропозиції від постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн на добу. Після переговорів зійшлися на ціні 145,8 грн.

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