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«Єдина умова мирного врегулювання — чіткий сигнал путіну, що він не переможе на полі бою»: Столтенберг про допомогу НАТО Україні

18:01 24 січня 2023
Столтенберг

Україні потрібно досягти перемоги на полі бою та створити умови для завершення війни за столом переговорів на її умовах. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі німецького телеканалу Welt.

«Ніхто не знає, чим закінчиться ця війна… Більшість воєн зазвичай закінчуються за столом переговорів. Однак важливо усвідомлювати, що те, чого Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від того, що буде досягнуто на полі бою. Адже путін не змінив своїх цілей: він хоче отримати повний контроль над усією Україною. Тому єдиний шлях, умова мирного врегулювання — це чіткий сигнал путіну, що він не переможе на полі бою. Ми повинні створити ці умови».

Водночас він зазначив, що союзники по НАТО та партнери України повинні створити сприятливі умови для України на фронті, забезпечивши її необхідним озброєнням. За словами очільника НАТО, наразі триває процес консультацій між союзниками щодо того, яке саме озброєння передати Україні, а також щодо того, як забезпечити безперебійне функціювання раніше переданих систем. Він також назвав ядерну риторику росії «абсолютно безвідповідальною і небезпечною».

Раніше заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО має готуватися «надовго» і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Читайте також: «путін все ще хоче контролювати Україну»: Столтенберг закликав усіх «готуватися до довгої дороги»

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