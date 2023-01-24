«Карта побиту» в Польщі: чому її необхідно отримати українцям

У Польщі нещодавно до спецзакону допомоги українським біженцям було внесено зміни, які, крім іншого, регулюють й питання оформлення Карти побиту для українців.

Як відомо, легально українські біженці можуть перебувати на території Польщі до 23 серпня 2023 року. Польська влада вже заявила про готовність продовжити цей термін незалежно від актуальної ситуації в Україні на той момент.

Оновлення закону про допомогу громадянам України, що нещодавно відбулося, відкриває можливість для поступового початку прийому документів на оформлення тимчасового посвідки на проживання від українських мігрантів, які опинилися у Польщі через війну, пише ukrainianinpoland.pl.

Незалежно від дати в'їзду, українським біженцям планують дозволити подавати документи на Карту побиту вже з квітня 2023 року.

Претендувати на це можуть три категорії громадян України:

- офіційно працевлаштовані у Польщі;

- висококваліфіковані фахівці (Blue Card) — переважно працівники сфери IT, науковці з природничих та прикладних наук, енергетики, медики, викладачі з науковим ступенем, конструктори, архітектори;

- особи, зареєстровані у Польщі як підприємці.

При цьому для біженців з України буде запроваджено іншу процедуру оформлення Карти побуту, яка відрізнятиметься від стандартної.

Карта pobytu — документ, виданий польською владою, що засвідчує особу власника під час його перебування у Польщі. Це дозвіл на тимчасове чи постійне проживання на території Республіки Польща, завдяки якому мігрант може багаторазово перетинати кордон без додаткового отримання візи та користуватись більшістю базових цивільних прав.

Карта побиту схожа на банківську та містить основну інформацію про свого власника, у тому числі:

- анкетні та біометричні дані;

- чорно-біле фото;

- адресу реєстрації місця проживання (zameldowanie);

- номер PESEL та доступ до ринку праці.

За наявності відповідних підстав для того, щоб розпочати процедуру оформлення Карти побуту іноземець повинен звернутися за місцем проживання до відділу у справах іноземців у воєводському управлінні та подати пакет документів:

- заяву;

- чотири фотографії 3,5×4, 5 см;

- оригінал та копії закордонного паспорта;

- документ, що підтверджує наявність підстав для отримання картки (наприклад, довідка з навчального закладу, свідоцтво про одруження з громадянином Польщі чи Карта поляка);

- документ, що підтверджує тимчасову реєстрацію (для оформлення Карти тимчасового перебування);

- документи, що підтверджують платоспроможність (довідка з банку, щодо податкової або роботи);

- квитанцію про сплату гербового збору.

Відповідно до правил, рішення про видачу іноземцю посвідки на проживання приймається протягом трьох місяців після подання заяви. Якщо прийнято позитивне рішення, виготовлення пластикової картки займає близько двох тижнів.

На цей час розмір плати за дозвіл на проживання становить 100 злотих. При цьому є певний перелік випадків, коли плата за видачу документів не стягується.

Нагадаємо, під час війни змінилися вимоги до виїзду дитини за кордон. Зокрема, не потрібна наявність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, якщо дитина виїжджає за кордон у супроводі одного з батьків або бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима.

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