«Можу станцювати з кожним»: відомий хореограф у шкурі леопарда звернувся до німецького уряду

Відомий український хореограф, танцюрист та суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот зробив фотосесію, одягнув на себе шкуру леопарда. Таким чином Кот підтримав флешмоб на підтримку постачання танків «Леопард» Україні. Під фото, яке він виставив в Instagram, Євген написав пост, в якому звернувся до німецького уряду.

«Дорогий Німецький уряд, мене звати Євген Кот, — написав хореограф. — Я український артист, танцівник, режисер постановник та суддя талант-шоу.

Дуже прошу вас передати нашим військовим ваших леопардів. Вони вкрай потрібні нам, нашому війську!

Ваші леопарди — це не тільки зброя, з якою наші хлопці можуть деокуповувати території нашої неньки, це символ надії, єдності та підтримки цивілізованого світу. А ще дуже важливий символ віри в перемогу.

Ви ж створили своїх леопардів для того, щоб вони захищали ваші цінності, так ось прийшов час відправити леопардів до фортеці цих цінностей, до України, яка стала щитом цивілізованого світу!

Якщо щось потрібно від мене, кажіть, я готовий!

Можу станцювати з кожним та для кожного з вас, поставити та відсудити всі ваші шоу, тільки скажіть".

Танцюрист каже, що завжди був вільний у своїй творчості, так саме має бути і у леопардів.

Шанувальники Кота підтримали його заклик та назвали Євгена «справжнім Леопардом незламної України».

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина погодилася передати танки Україні.

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