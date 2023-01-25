Поліція знайшла докази вини олімпійського чемпіона Дані Алвеса у зґвалтуванні

Іспанська поліція виявила докази провини колишнього футболіста «Барселони», олімпійського чемпіона Токіо-2020 Дані Алвеса у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі, повідомляє El Periodico.

За інформацією видання, один із патрульних записав на натільну камеру перші слова молодої жінки після передбачуваного злочину, яка стверджувала, що Алвес її зґвалтував 30 грудня. На кадрах можна побачити «заплакану та нервову жінку». Пізніше постраждалу доправили до лікарні для огляду судмедекспертом. У потерпілої виявили травми, які могли бути пов'язані з боротьбою, та сліди сперми. Експертиза також знайшла відбитки пальців, які підтверджують версію потерпілої та заперечують заяви Алвеса.

39-річний бразилець, який після похорону тещі на Мальорці був заарештований у Барселоні, вже найняв дорогого адвоката. Крістобаль Мартелл вважається одним з найкращих юристів в Іспанії і раніше представляв інтереси аргентинського нападника Ліонеля Мессі, сім'ї ексзахисника «Барселони» Карлеса Пуйоля, експрезидента «Барселони» Хосепа Луїса Нуньєса, а також самого клубу у справі про перехід Неймара до «ПСЖ».

Додамо, що найтитулованіший футболіст планети (46 титулів!) та чемпіон світу у складі збірної Бразилії Дані Алвес, котрий одружений з іспанською моделлю Джоане Санс, може бути засуджений до позбавлення волі на строк від 4 до 12 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сина ексзірки «Шахтаря» звинувачують у тяжкому злочині.

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