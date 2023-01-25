Його влада зросла через війну в Україні: німецькі експерти про небезпечного для путіна власника «тіньової армії»

Довгий час євген пригожин був довіреною особою путіна та вважався людиною кремля, яка воліла діяти в тіні, а не виставляти себе напоказ. Але тепер його це вже не влаштовує. У російській агресивній війні в Україні ватажок сумнозвісного угруповання найманців «Вагнер» прагне більшої влади. Він дедалі частіше виступає перед камерами та атакує у своїх промовах армійські структури. Водночас «вагнерівці» вже давно стала чимось набагато більшим, ніж тіньова армія, пише видання t-online.de.

Багато про що важко судити ззовні. Але одне можна сказати напевно: можливо, своїм стрімким злетом керівник «Вагнера» й завдячує путіну, але його амбіції йдуть далі. Він міг стати небезпечним для правителя кремля. І, схоже, путін серйозно ставиться до загрози, яку становить його колись близька довірена особа. Проте не може без нього обійтися, пригожин йому потрібен. Для багатьох людей в росії пригожин вважається героєм — його найманці є важливим фактором сили для москви.

З початком війни в Україні пригожин вийшов на абсолютно новий рівень популярності у світі та в росії, не в останню чергу завдяки тому, що вербував солдатів у російських в'язницях, що мало великий медійний ефект. Тим часом він поширює інформацію про нібито бойові успіхи своїх підрозділів у соціальних мережах, а також сам з'являється в репортажах. Кремлю це не повинно сподобатися. Адже пригожин явно критикує керівництво російської армії. Він критикує нового головнокомандувача валерія герасимова, також довірену особу путіна, за надмірну поміркованість. Раніше цього року пригожин опублікував відео, на якому бійці «Вагнера» жорстко лають герасимова та звинувачують його в тому, що він покинув свої підрозділи.



Між групою «Вагнера» і регулярною російською армією є конкуренція. Це було особливо помітно під час боїв за Соледар, Протягом кількох тижнів Соледар був на межі захоплення російськими солдатами. 10 січня Пригожин оголосив, що його підрозділи захопили все місто, але підтвердження з кремля не було, лише набагато пізніше з'явилася заява, і вона була стриманою: кремль заявив, що бої все ще тривають.

Пропаганда в країні, яку пригожин частково контролює через сайти-тролі, допомагає зробити його більш вагомим, а він сам служить цій пропаганді у власних інтересах.

Тим не менш, додають німецькі журналісти, групи найманців пригожина залишаються важливими для путіна. Вони воюють на багатьох фронтах. Найманці вважаються добре підготовленими і досвідченими або, принаймні, готовими воювати, що відрізняє їх від багатьох новобранців, яких кремль мобілізував на військову службу. Навіть якщо більша частина російського владного апарату здається західним спостерігачам чорною скринькою, ясно одне: влада пригожина зросла в результаті війни в Україні. До цього найманці «Вагнера» вже були важливою опорою агресивної силової політики кремля, але діяли вони приховано.

В принципі, констатує видання, путін відправляє армію пригожина переважно туди, куди не може відправити регулярні війська. Хоча вони представляють російські інтереси в Малі та інших державах Африки, москва може заперечувати їхню присутність там взагалі. Російська тактика проста, але ефективна: найманці пригожина не соромляться підтримувати диктаторів або військові режими — для чого група «Вагнера» надсилає бойовиків, техніку або військових радників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зараз у ПВК «Вагнер» активно вербують українських карних злочинців, примусово вивезених до росії.

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