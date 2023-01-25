На Луганщині лікарні не справляються з напливом поранених рашистів, їх доводиться переправляти до росії, — Генштаб

Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем, зокрема, опинився Берислав на Херсонщині та Запоріжжя — є жертви серед цивільних.

Як повдомляють в Генштабі ЗСУ, 25 січня ворог продовжував вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках загарбники вели безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках — обстановка без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено.

За даними розвідки, ворог несе суттєві втрати. Так, тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію росії.

«Ворог продовжує здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих „республіканських підприємств“ отримувати паспорти російської федерації. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено. А в Джанкойському районі Автономної республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад двадцяти сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів», — йдеться у повідомленні.

Протягом доби українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу «Орлан-10». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, що 25 січня було офіційно підтверджено відведення підрозділів Сил оборони України від Соледару. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, лінія фронту в Соледарі була вирівняна: ані оточення, ані взяття в полон українських військових не було.

Фото Генштабу ЗСУ

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