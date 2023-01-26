Ані Лорак «нанесла удар» по росіянах: розповіла правду про війну

44-річна співачка Ані Лорак, яка мовчала довгий час з приводу війни в Україні, нарешті «заговорила». І її вчинок «шокував» росіян.

У грудні Ані Лорак приїхала до Москви для запису новорічного концерту. Відпрацювавши номер, красуня не почала спілкуватися з журналістами, які, очевидно, мріяли засипати гостю незручними питаннями.

Через кілька місяців Лорак була помічена на приватному корпоративі, після якого відкрито зізналася в любові до рідної країни.

І ось, нарешті, напередодні у мікроблозі співачка поділилася записом невеликого акустичного концерту та оголосила про збір коштів для тих, хто їх потребує.

«Я щаслива подарувати вам цей акустичний міні-концерт. Від душі до душі … Буду рада, якщо ваше серце відгукнеться допомогти людям, які потребують підтримки прямо зараз. Переходьте на сайт за додатковою інформацією. Дякую, що ви є. Люблю вас», — написала виконавиця.

Але про перейшовши за розміщеним посиланням, передплатники потрапили на англомовний сайт Лорак, де розповідалося про страждання українців. Таким чином, зірка зараз збирає гроші для своїх земляків.

«Вчинок Ані багато росіян вважали зрадою», «Люди в шоці, що їхня улюблениця переправляє гроші українцям», «Кароліна, не чекали від тебе»; «Думаю, після такого плювка на цю співачку більше не чекають у росії», — пишуть злісні пропутінці у коментарях.

Ну, а українцям можна лише порадіти, що ще одна співачка вирішила «повернутись додому».

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак опублікувала у мережі фото з молодим симпатичним чоловіком. Пара обіймалася на березі океану в одній з теплих країн.

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