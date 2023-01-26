Забирають всіх підряд: росія мобілізовує українців, депортованих з окупованих територій

«На території російської федерації відбувається мобілізація чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин, чому російська влада видавала російські паспорти в цих місцях», — повідомила Луганська військово-цивільна адміністрація у Telegram.

У повідомленні йдеться, що росія також вербує українських засуджених, які були примусово переведені до російських в'язниць. Як приклад, адміністрація навела ситуацію в Краснодарі, де триває інтенсивний набір до воєнізованого угруповання «Вагнера», що належить євгену пригожину.

Так звана «влада» також вивчає ситуацію в Луганській області. Згідно з повідомленням, росіяни все менше довіряють тамтешнім колаборантам. росія без особливого успіху намагалася видавати свої паспорти жителям Донбасу ще до незаконних і поспішно організованих референдумів про незалежність чотирьох областей в Україні. Вона навіть запропонувала фінансову підтримку в розмірі 10 000 рублів в обмін на російський паспорт.

Будь-які тези Кремль зазвичай вкидає через дотичних людей, а потім ці тези підхоплюють інформаційні посіпаки ворога, вважають фахівці.

«Так, напередодні пропозицію мобілізувати всіх мігрантів, хто отримав паспорт рф, офіційно озвучив голова слідчого комітету рф александр бастрикін. Проте йдеться і про мобілізацію чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом рф рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання. Що безпосередньо націлено на примусову паспортизацію депортованих українців», — зазначає Центр національного спротиву.

Нагадаємо, німецькі ЗМІ пишуть, що путін повинен дорого заплатити за своє гарматне м’ясо.

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