Ще одна учасниця «Холостяка» знайшла своє щастя поза проектом

Учасниця романтичного реаліті «Холостяк» Юля Кавчук, яку головний герой Алекс Топольський відпустив після п’ятого ефіру, знайшла своє щастя поза проектом. Після закінчення знімання дівчина поїхала в Дубай, щоб попрацювати над своєю впевненістю, проаналізувати помилки у стосунках з чоловіками. За кордоном Юля зустріла нове кохання. Зараз вона зустрічається з футболістом із Бразилії. Разом вони живуть в Арабських Еміратах. Про це Юля розповіла в соцмережах.

Вона опублікувала фото з коханим. Щоправда, потім видалила його.

«Ну гаразд… Може завтра видалю. Я веселюся, бо безробітна тепер, а він — працює. Вважаю — ідеально», -так пожартувала Кавчук про своє теперішнє життя.

Наразі через війну Юля лишилася без роботи. Вона займалася готельним і ресторанним бізнесом, організацією свят. На проекті Юля розповідала, що раніше зустрічалася з багатим чоловіком, який забезпечував її та робив щедрі подарунки.

Побудувати стосунки з Холостяком Юлі завадила невпевненість у собі.

Також учасниця проекту, акторка Вікторія Варлей вийшла заміж за бізнесмена з Маямі Петра.

Нагадаємо, у фіналі Алекс Топольський обрав Катерину Лозовицьку. Проте, в реальному житті вони не змогли побудувати гармонійні стосунки.

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