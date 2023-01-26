Маємо щит, потрібен меч: генерал розповів про дефіцит ракет у ворога

Попри те, що росія ще має достатній запас зброї в цілому, вона вже змушена використовувати ракети з «недоторканного» запасу — щойно випущені з конвеєра.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів Ігор Романенко, генерал-лейтенант, фундатор благодійного фонду «Закриємо небо над Україною».

За його словами, про дефіцит ракет у росіян повідомляють як вітчизняні, так і іноземні експерти.

«Спілкуючись із людьми на місцях, і видно, що „кучність“ російських ударів зменшується. За різними оцінками, по сучасних ракетах російський ВПК може дати лише в районі 40−50 одиниць на місяць», — наголосив генерал-лейтенант.

Він додав, що російські окупаційні війська останнім часом практично не використовують «Іскандери» наземного базування. Натомість у хід йдуть морські платформи (надводні та підводні кораблі) у Чорному та Каспійському морях, а також пуски зі стратегічних бомбардувальників.

«Тому ППО, які ми отримуємо від партнерів, — це відмінне сприяння, яке ще більше зміцнює наш „щит“, але нам потрібен і „меч“ — далекобійні ракетні комплекси, здатні збивати ці російські літаки (зокрема розвідники) та авіація», — резюмував Ігор Романенко.

Нагадаємо, раніше в Литві наголосили про необхідність створення системи для використання Україною західної бойової авіації, яка включатиме системи логістики та забезпечення технічного обслуговування літаків.



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