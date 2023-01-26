Збито 47 з 55 ракет: Залужний розповів про відмінну роботу ППО під час ракетного удару ворога

Сили протиповітряної оборони України збили сьогодні, 26 січня, 47 з 55 ракет, які були запущені ворогом під час нової масованої атаки.

Про це написав у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він повідомив, що загарбники здійснили 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

«Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей», — написав Залужний.

Він підкреслив, що мета російських окупантів залишається незмінною — психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена надасть $ 125 млн на матеріали для усунення наслідків ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України.

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