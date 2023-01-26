Чергова зрада: сторінка Ломаченка в Instagram стала недоступною в Україні

Ексчемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко, якого Сергій Стаховський обізвав дебілом через скандальне церковне відео, залишився без української аудиторії вболівальників.

Відтепер при спробі зайти на сторінку Василя в Instagram українським користувачам, які не користуються сервісом VPN, висвітлюється: «На жаль, ця сторінка недоступна. Посилання, за яким ви перейшли, пошкоджено або сторінку видалено». При цьому вболівальники з росії або Польщі можуть безперешкодно стежити за життям боксера.

Примітно, що сам Ломаченко не міг поставити подібне геоблокування суто технічно. Швидше за все це було зроблено самим Instagram, яка, зважаючи на все, стала вважати Василя росіянином після багаторазових критичних коментарів від українців.

Додамо, що Ломаченко є найпопулярнішим українським спортсменом у соцмережах. На його сторінку в Instagram підписано 2,1 млн людей. На другому місці в цьому рейтингу — футболіст «Арсеналу» та збірної України Олександр Зінченко з 1,9 млн підписників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ЗМІ назвали дату та місце проведення бою за чотири чемпіонські пояси між Девіном Хейні та Василем Ломаченком.

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