Ломаченко — Хейні: ЗМІ назвали дату та місце проведення бою за чотири чемпіонські пояси

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко (17 перемог, 11 із них — нокаутом, 2 поразки), якого Сергій Стаховський назвав дебілом через скандальне церковне відео, дізнався дату бою з абсолютним чемпіоном світу непереможним американцем Девіном Хейні (29 перемог, 15 із них — нокаутом).

Як стверджує журналіст авторитетного телеканалу ESPN Сальвадор Родрігес, поєдинок пройде 20 травня у Нью-Йорку на ринзі легендарної арени «Медісон Сквер Гарден».

Contra Lomachenko el 20 de mayo en el MSG… no suena nada mal, pero PPV? https://t.co/NtsiwAV0ct — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) January 14, 2023

Цю новину побічно підтвердив ще один відомий журналіст телеканалу Майк Коппінджер. «Здається, що зараз усе йде за планом. Вони націлені на травень, хоч Девін Хейні хотів битися в березні. Він мусульманин та дотримуватиметься Рамадану, який триватиме з середини березня до середини квітня. Але в результаті Хейні погодився влаштувати бій у травні. Сказали, що основа угоди на бій Хейні — Ломаченко вже є. Контракти поки що не підписані, але все йде добре», — цитує Коппінджера сайт Boxingnews24.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку наприкінці жовтня минулого року українець переміг одноголосним рішенням суддів американця Джемейна Ортіса, а Хейні в 2022-му двічі здолав австралійця Джорджа Камбососа-молодшого, завоювавши та захистивши титул абсолютного чемпіона світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний боксер-нокаутер Джервонта Девіс потрапив за ґрати за 11 днів до чемпіонського бою.

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