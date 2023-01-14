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Ломаченко — Хейні: ЗМІ назвали дату та місце проведення бою за чотири чемпіонські пояси

11:58 14 січня 2023
Ломаченко&nbsp;— Хейні

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко (17 перемог, 11 із них — нокаутом, 2 поразки), якого Сергій Стаховський назвав дебілом через скандальне церковне відео, дізнався дату бою з абсолютним чемпіоном світу непереможним американцем Девіном Хейні (29 перемог, 15 із них — нокаутом).

Як стверджує журналіст авторитетного телеканалу ESPN Сальвадор Родрігес, поєдинок пройде 20 травня у Нью-Йорку на ринзі легендарної арени «Медісон Сквер Гарден».

Цю новину побічно підтвердив ще один відомий журналіст телеканалу Майк Коппінджер. «Здається, що зараз усе йде за планом. Вони націлені на травень, хоч Девін Хейні хотів битися в березні. Він мусульманин та дотримуватиметься Рамадану, який триватиме з середини березня до середини квітня. Але в результаті Хейні погодився влаштувати бій у травні. Сказали, що основа угоди на бій Хейні — Ломаченко вже є. Контракти поки що не підписані, але все йде добре», — цитує Коппінджера сайт Boxingnews24.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку наприкінці жовтня минулого року українець переміг одноголосним рішенням суддів американця Джемейна Ортіса, а Хейні в 2022-му двічі здолав австралійця Джорджа Камбососа-молодшого, завоювавши та захистивши титул абсолютного чемпіона світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний боксер-нокаутер Джервонта Девіс потрапив за ґрати за 11 днів до чемпіонського бою.

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