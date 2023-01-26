Схематоз Лозинського у Дніпрі? КП «Дніпроводоканал» витратило на генератори 327 мільйонів

В Україні одна за однією відкриваються корупційні схеми, пов’язані із державними закупівлями та тендерами комунальних підприємств. Після гучного скандалу з заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василем Лозинським журналістам стала відома корупційна схема, яку реалізували чиновники у Дніпрі. Так, підприємство закупило генератори у фірми, яка запропонувала набагато вищу від інших учасників тендеру ціну. Про це пишуть «Наші гроші».

«Ціна принциповості „Дніпроводоканалу“ — 327 мільйонів гривень. Дуже немалі гроші. Але що не зробиш, коли хочеш купити щось особливе. Отже водоканал оголосив купівлю півтори сотні різних дизель-генераторів на вищевказану суму. В Україні зараз бум споживання генераторів, тому бізнесмени навезли всякого різного. І на цей тендер прийшли кілька фірм зі своїм товаром. Причому значно дешевшим. Один учасник пропонував товар за 260 мільйонів, другий — за 316 млн», — йдеться у журналістському розслідуванні.

За даними журналістів, водоканал у Дніпрі нібито відкинув вигідніші пропозиції, адже, на думку керівництва водоканала, вони не задовольняли вимоги. Натомість КП «Дніпроводоканал» погодилося на завищену ціну пропозиції фірми, яка нібито пов’язана з оточенням бізнесмена Геннадія Корбана — давнього бізнес-партнера мера Дніпра Бориса Філатова та голови громадської ради при Дніпровській міськраді.



«Наприклад, водоканал хотів, щоб один з генераторів мав розмір не більше 3960/1308/2170 мм. А йому запропонували 3963/1356/2171 мм. Уявіть собі, замовник присікався до того що 4-метрова бандура була на 3 міліметра довшою, на 1 міліметр ширшою й на 5 сантиметрів вищою! Ну, а далі справа техніки. Після відхилення всіх конкурентів уклав угоду на придбання генераторів рівно за бажані 327 мільйонів з фірмою, пов’язаною з оточенням Корбана», — йдеться у повідомленні.



Тобто врешті водоканал Дніпра закупив генератори по ціні 200 тис. грн за одиницю, тоді як у роздрібному продажу подібні моделі коштують приблизно 76 тис. грн.



Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів, за статтями 368 і 191 Кримінального кодексу України.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що НАБУ разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на хабарі у сумі 400 тисяч доларів.

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