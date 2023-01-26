Підполковник СБУ виявився зрадником: зливав ворогу важливі дані

СБУ спільно з ДБР виявили чергового зрадника, який працював в одному з підрозділів Служби безпеки у Запорізькій області. Він проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб. Про це повідомили у СБУ.

Було встановлено, що після повномасштабного вторгнення підполковник почав приховано збирати облікові дані своїх товаришів по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

За допомогою мобільного телефону він робив фотофіксацію документів, які надалі за допомогою популярного месенджера та електронної пошти, зареєстрованої на російському домені, передавав представникам країни-агресора.

У ході обшуків у військового виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, гроші. Також встановлено докази постійних зв'язків із представниками правоохоронних та державних органів росії.

Наразі підполковнику СБУ готується повідомлення про підозру у державній зраді, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.

Нагадаємо, днями у Черкасах затримали медика, який працював на росіян й передавав ворогові дані про позиції української ППО.

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