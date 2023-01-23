Російський агент спробував влаштуватися до Сумської ОВА, але СБУ його перехопила (фото)

Співробітники СБУ затримали чергового запроданця — агент фсб намагався працевлаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської обласної військової адміністрації

«У разі успішного проникнення до держустанови він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії рф. Отримані відомості планував передавати ворогу через закриті канали електронного зв’язку з використанням заздалегідь відпрацьованих умовних символів», — йдеться у повідомленні.

Втім співробітники СБУ завадили цим намірам — викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали біля адміністративної будівлі місцевої ОВА.

Фото СБУ

Зрадником виявився мешканець обласного центру, якого фсб завербувало перед початком повномасштабного вторгнення. Він погодився на співпрацю з агресором через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду. Після широкомасштабного вторгнення мешканець Сум розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Він, зокрема, об’їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ, а також збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин.

Фото СБУ

«Щоб максимально убезпечити російського агента від викриття, окупанти розраховувались за його „послуги“ криптовалютою. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності», — зазначили в українській спецслужбі та додали, що затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі співробітники спецслужби нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил росії (ГРУ). Запроданці передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств. Їх перевіряють на можливу причетність до ракетного удару росії по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Фото СБУ

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