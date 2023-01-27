39.95 / 40.58 42.75 / 43.70
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Зірковий одноклубник Зінченка розлучився з нареченою: 8 місяців тому вона народила йому дитину

12:47 27 січня 2023
Габріель Жезус з нареченою Райаною Лімою

Нападник лондонського «Арсеналу» та збірної Бразилії Габріель Жезус, який дійшов із національною командою до чвертьфіналу ЧС-2022, розлучився зі своєю нареченою Райаною Лімою.

Пара почала зустрічатися в липні 2021-го, а вісім місяців тому в них народилася донька. Щоправда, поява дитини не врятувала стосунки. 21-річна дівчина видалила всі спільні фотографії з футболістом зі своєї сторінки в Instagram, яка має 438 тисяч підписників.

«Перш ніж поширяться плітки, я сама хочу повідомити вам, що Габріель та я більше не пара, — написала Райана в соцмережі. — Хто хоче судити, той може судити, хто хоче сказати щось погане, може казати, а хто хоче відсвяткувати, може відсвяткувати (особливо члени сім'ї). Це не було зрадою, це був просто тиск збоку всіх і вся. Ми добре ладнали, але через чужі проблеми завжди страждали ми. Я більше не можу цього терпіти, і я не збираюся примушувати себе робити те, що мене вбиває».

Вісім місяців тому у пари народилася дочка

Додамо, що Жезус зараз відновлюється після травми коліна, отриманої в матчі групового турніру ЧС-2022 проти Камеруну. Загалом цього сезону бразилець провів за «Арсенал», куди перейшов із «Манчестер Сіті» влітку минулого року, 20 поєдинків та забив 5 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Сирота зробив пропозицію своїй дівчині.

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак

Ані Лорак «нанесла удар» по росіянах: розповіла правду про війну

Павло Зібров

Зібров відповів на заяви зрадниці Повалій про «нацизм» в Україні та «путіна-рятівника»

Тимошенко в ОАЕ

В умовах суворої таємності: Юлію Тимошенко «застукали» на відпочинку за кордоном (відео)

оладки

Нагадують смак дитинства: оладки, які вийдуть неймовірними навіть у лінивої господині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту