Зірковий одноклубник Зінченка розлучився з нареченою: 8 місяців тому вона народила йому дитину

Нападник лондонського «Арсеналу» та збірної Бразилії Габріель Жезус, який дійшов із національною командою до чвертьфіналу ЧС-2022, розлучився зі своєю нареченою Райаною Лімою.

Пара почала зустрічатися в липні 2021-го, а вісім місяців тому в них народилася донька. Щоправда, поява дитини не врятувала стосунки. 21-річна дівчина видалила всі спільні фотографії з футболістом зі своєї сторінки в Instagram, яка має 438 тисяч підписників.

«Перш ніж поширяться плітки, я сама хочу повідомити вам, що Габріель та я більше не пара, — написала Райана в соцмережі. — Хто хоче судити, той може судити, хто хоче сказати щось погане, може казати, а хто хоче відсвяткувати, може відсвяткувати (особливо члени сім'ї). Це не було зрадою, це був просто тиск збоку всіх і вся. Ми добре ладнали, але через чужі проблеми завжди страждали ми. Я більше не можу цього терпіти, і я не збираюся примушувати себе робити те, що мене вбиває».

Вісім місяців тому у пари народилася дочка

Додамо, що Жезус зараз відновлюється після травми коліна, отриманої в матчі групового турніру ЧС-2022 проти Камеруну. Загалом цього сезону бразилець провів за «Арсенал», куди перейшов із «Манчестер Сіті» влітку минулого року, 20 поєдинків та забив 5 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Сирота зробив пропозицію своїй дівчині.

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram