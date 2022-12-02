Камерун сенсаційно обіграв Бразилію, але «пролетів» повз 1/8 фіналу: відеоогляди матчів ЧС-2022

У п'ятницю, 2 грудня, двома матчами у групі G, де достроково місце в 1/8 фіналу собі забезпечила збірна Бразилії, завершився груповий етап чемпіонату світу з футболу.

Група G

ЧС-2022. Група G. 3-й тур

2 грудня (п'ятниця)

Камерун — Бразилія — 1:0

Гол: Абубакар (90+2).

На 90+3-й хвилині вилучений Абубакар (Камерун).

Сербія — Швейцарія — 2:3

Голи: Мітрович (26), Влахович (35) — Шачірі (20), Емболо (44), Фройлер (48).

Бразильці володіли тотальною перевагою, але своїх моментів не реалізували. А ось Камерун терпів-терпів, і дочекався свого шансу, коли в компенсований час точно головою пробив Абубакар. Автор гола на емоціях зняв футболку та був вилучений за друге попередження, але радість виявилася передчасною, оскільки навіть перемоги над пентакампеонами не вистачило африканській команді для виходу із групи.

Сербія та Швейцарія видали найрезультативніший перший тайм на нинішньому чемпіонаті світу, забивши на двох чотири м'ячі. Один із голів записав на свій рахунок швейцарець Джердан Шачірі, який слідом за Криштіану Роналду забив уже на п'ятому великому турнірі поспіль, починаючи з ЧС-2014. Переможний же м'яч представники країни сирів та годинників забили на початку другого тайму та втримали перевагу до фінального свистка.

Підсумкове становище команд: 1. Бразилія — 6 очок (різниця м'ячів — 3:1); 2. Швейцарія — 6 (4:3); 3. Камерун — 4 (4:4); 4. Сербія — 1 (5:8).

Таким чином, у 1/8 фіналу Бразилія зіграє 5 грудня у Досі з Південною Кореєю, а Швейцарія на день пізніше поміряється силами в Лусаїлі з Португалією.

Нагадаємо, що ще шість пар 1/8 фіналу ЧС-2022 сформували: Нідерланди — США, Аргентина — Австралія (3 грудня), Англія — Сенегал, Франція — Польща (4 грудня), Японія — Хорватія (5 грудня), Марокко — Іспанія (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер збірної Сенегалу Аліу Сіссе згадав трагедію 20-річної давності, яка забрала життя 11 членів його родини.

Фото fifa.com

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