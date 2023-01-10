Футболіст «Динамо» та збірної України зробив пропозицію своїй дівчині (фото)

22-річний захисник «Динамо» та збірної України Олександр Сирота вирішив розлучитися з холостяцьким життям та зробив пропозицію своїй дівчині Анастасії.

«Кохана», — лаконічно підписав футболіст під серією фото в Instagram, на яких видно обручку на руці дівчини.

Зазначимо, що про особисте життя спортсмен не поширюється й раніше не публікував фото із коханою. Відомо лише, що пара зустрічається трохи більше трьох років.

Додамо, що Сирота, вартість якого, за даними авторитетного порталу Transfermarkt, оцінюється у 3 млн євро, провів у нинішньому сезоні у складі «Динамо» 19 матчів. Також захисник дебютував на офіційному рівні за національну збірну, зігравши у виїзному поєдинку Ліги націй проти Ірландії (1:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Ілля Забарний зробив романтичну пропозицію своїй дівчині.

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