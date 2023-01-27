Вони точно мають бути у вашому холодильнику: дієтологиня назвала види сиру, які корисні кожному

Без сиру важко уявити собі наше життя, його люблять і додавати в страви, і насолоджуватися його смаком окремо. Але якщо ви дотримуєтеся здорового способу життя або хочете запропонувати гостям щось легке, немає необхідності повністю відмовлятися від сирів, пише Medicalxpress. Існує безліч корисних видів, які все ще мають чудовий смак.

«Як дієтолог, який фокусується на здорових відносинах з їжею, я вважаю, що насправді не існує одного „найздоровішого сиру“. Він містить багато білка і жирів, що наповнюють організм. І це чудовий варіант з низьким вмістом натрію, — розповіла виданню Челсі Амер, зареєстрований дієтолог. — Усі сири містять білок, оскільки виготовляються з молока, проте не всі сири вважаються однаковими, коли йдеться про вміст білка».

Вона рекомендує сири рікоту та моцарелу як чудові варіанти з низьким вмістом натрію та високим вмістом білка.

«Сир моцарела багатий на білок і містить мало натрію. Сир рікота містить менше жиру, але більше натрію. Фета низькокалорійний, але також містить менше білка і більше натрію. Козячий сир також низькокалорійний, але містить більше натрію і не дуже багатий на білок. Більшість сирів знаходяться на невеликій відстані один від одного, коли мова йде про вміст білка, натрію та жиру. Тому віддавайте перевагу смаку та задоволенню».

За словами дієтологині, кисломолочний сир посідає одне з перших місць, маючи приблизно 13 грамів білка на 100 калорій на порцію. Інші сири «сирної дошки», такі як моцарела, гауда, фета або козячий сир, містять лише близько 4−8 грамів білка на кожну порцію калорійністю 100 калорій.

Нагадаємо статтю нутриціолога та фізіолога Ольги Дорош, в якій вона розвіяла міфи про сіль: «Її головне призначення — покращити смак їжі, а не поповнювати баланс мікро- й макроелементів».

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