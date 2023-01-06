Про користь та шкоду цукру не читав хіба лінивий, але варто зробити акцент і на сіль, якої людина за рік з’їдає 8 кілограмів. Чи потрібна нам сіль і яку краще обрати, розповіла у соцмережі нутриціолог та фізіолог Ольга Дорош:

«Сіль складається з 2-х мінералів: натрію та хлору. Вони важливі, наприклад, для передачі нервових імпульсів, скорочення м’язів, транспорту речовин. Тобто не варто повністю відмовлятись, але треба не переїдати! На жаль, багато людей їдять забагато солі, бо 75% солі в нашому раціоні надходить з перероблених продуктів: ковбас, сирів, здоби, соусів, пластівців на сніданок тощо. Можемо трохи недосолювати свою їжу, і це буде класно, з часом смакові рецептори адаптуються до нових смаків. Треба знизити вживання солі гіпертонікам, тим у кого проблеми з нирками, набряки».

За словами лікарки, кожен вид солі відрізнятиметься вмістом натрію і хлору та числом мікро- й макроелементів. ⠀⠀

«Звичайна кухонна (столова) — це максимально очищена сіль, містить мінімум корисних елементів (але брати мікро- й макроелементи з солі — божевільна ідея). Морську добувають методом випаровування морської води, містить більше мікроелементів (але не факт, що більше йоду, ніж в йодованій, тому що при випаровуванні води та сушці йод втрачається). З мінусів: через забруднення океану може містити в собі сліди важких металів і мікропластик.

Це моя особиста думка, але всі оці кристали гімалайської, чорної, гаванської, герандської і інших трендових дорогих солей загалом не варто брати до уваги, вони різняться кольором, мікроелементами, походженням, ступенем обробки. Але нема досліджень, які порівнюють ефекти й переваги різних видів солі. Є дослідження, які показують, що надлишок будь-якої солі є шкідливим! Тому сіль — це просто сіль, і її головне призначення — покращити смак їжі, а не поповнювати нам баланс мікро- й макроелементів!"

Раніше про користь і шкоду солі розповіла кардіолог Неля Скрупська.

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