Салат з курячим філе та грушею: неповторний смак осені

Осінь — пора улюблених смаків. Стиглі яблука та груші можуть бути чудовим доповненням до салатів. Спробуйте — не пожалкуєте.

Рецептом салату з курячим філе та грушею з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка Анна Конда, сценічне ім’я якої придумане легендарним українським поетом Юрієм Рибчинським, а продюсером її є відомий композитор Геннадій Татарченко.

— Осіння пора багата на різноманітні овочі, фрукти, ягоди, -- говорить Анна Конда.— Отож, можна пофантазувати і приготувати щось незвичайне.

Анна Конда любить страви з витонченим смаком

Салат з курячим філе та грушею

Куряче філе, груша, пучок шпинату, сир чеддер, волоські горіхи та сушена журавлина, спеції та оливкова олія. Куряче філе підсмажуємо або запікаємо і нарізаємо шматочками, очищуємо грушу від шкірки та також нарізаємо, додаємо пучок шпинату, горішки та сушену журавлину. Додаємо крупно натертий сир чеддер, сіль та перець за смаком, заправляємо оливковою олією. Перемішуємо і можемо куштувати. Смачного!

Нагадаємо ще один рецепт від Анни Конди — осінній салат з моцарелою та волоськими горіхами.

Фото з альбому Анни Конди

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