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Спорт

Конора Макгрегора збила машина під час катання на велосипеді: що з легендою UFC

20:04 27 січня 2023
Конор Макгрегор

Трагічно ледь не завершилася прогулянка на велосипеді для колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій та напівлегкій вазі ірландця Конора Макгрегора, батько якого грубо «наїхав» на Зеленського.

Спортсмен був збитий машиною, що їхала на повній швидкості по сільській дорозі, але, на щастя, Конор не отримав серйозних пошкоджень, відбувшись лише порваними велосипедними штанами та неглибокою раною на стегні.

«Щойно мене збила машина, — повідомив Макгрегор на своїй сторінці в Instagram, що має 46 млн підписників. — Сонячна пастка, водій мене не бачив та в'їхав на повній швидкості. Слава Богу, це був не мій час. Дякую також навичкам боротьби та дзюдо — групування при падінні врятувало мені життя».

Як видно з опублікованого відео, Макгрегор перебував у відмінному настрої, а от водій, який збив спортсмена та погодився підвезти того до будинку, був вражений і постійно вибачався перед постраждалим. Утім, Конор, зважаючи на все, жодних претензій висувати не збирається.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титуловану тріатлоністку Цудої Міядзакі під час тренування на смерть збив автомобіль.

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