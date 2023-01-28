39.93 / 40.58 42.83 / 43.65
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

18:20 28 січня 2023
Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

Попри війну, в мережі залишаються актуальними поради з догляду за фігурою. Наприклад, велику кількість переглядів збирають відеоролики приготування «чарівних» смузі для очищення організму.

Ось і нині один з популярних відеоблогерів розповів, як приготувати «скраб» для кишечника на основі насіння льону, кунжуту та звичайного кефіру.

Складники:

  • 2 чайні ложки льону;
  • 2 чайні ложки кунжуту;
  • 1 чайна ложка ізюму;
  • 4 чорносливу. 4 кураги;
  • 240 мл води.
  • 240 мл кефіру.

Запорукою успіху, стверджує автор відео, є корисні властивості льону, який стимулює діяльність шлунково-кишкового тракту і виводить шлаки та токсини з організму. Цей вплив ще більш посилює кунжут, який благотворно впливає на травлення та обмінні процеси в організмі.

Вживати чарівну суміш слід по одній склянці на ніч, так можна втратити за місяць до 10 зайвих кілограмів.

Процес приготування коктейлю дивіться на відео.

Нагадаємо, раніше дієтологи розповіли, як ефективно боротись з дитячим ожирінням, яке теж може бути наслідком стресів під час війни.

473

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

винищувач

Точно не Німеччина: стало відомо, хто допоможе із винищувачами Україні в лютому

Українська пенсія за кордоном: хто не зможе її оформити і отримувати

Українська пенсія за кордоном: хто не зможе її оформити і отримувати

Астрологія

Щасливчики лютого: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким останній місяць зими принесе успіх

бритва

Бритва знову буде як новенька: як можна легко наточити леза за допомогою фольги (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту