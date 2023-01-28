Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

Попри війну, в мережі залишаються актуальними поради з догляду за фігурою. Наприклад, велику кількість переглядів збирають відеоролики приготування «чарівних» смузі для очищення організму.

Ось і нині один з популярних відеоблогерів розповів, як приготувати «скраб» для кишечника на основі насіння льону, кунжуту та звичайного кефіру.

Складники:

2 чайні ложки льону;

2 чайні ложки кунжуту;

1 чайна ложка ізюму;

4 чорносливу. 4 кураги;

240 мл води.

240 мл кефіру.

Запорукою успіху, стверджує автор відео, є корисні властивості льону, який стимулює діяльність шлунково-кишкового тракту і виводить шлаки та токсини з організму. Цей вплив ще більш посилює кунжут, який благотворно впливає на травлення та обмінні процеси в організмі.

Вживати чарівну суміш слід по одній склянці на ніч, так можна втратити за місяць до 10 зайвих кілограмів.

Процес приготування коктейлю дивіться на відео.

Нагадаємо, раніше дієтологи розповіли, як ефективно боротись з дитячим ожирінням, яке теж може бути наслідком стресів під час війни.

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