«Ніде не прописано»: юрист пояснив, чи будуть повертати в Україну з-за кордону чоловіків призовного віку

У зв'язку з затвердженням нового Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, у багатьох українців, які перебувають за кордоном, постає питання, чи можуть їх примусово повернути до України.

Як відомо, українські консульства тепер мають інформувати українців про початок нового призову та мобілізації, а також сприяти поверненню додому військовозобов'язаних та резервістів.

Старший юрист БФ «Право на захист» Олександр Трегуб у коментарі РБК-Україна заявив, що процедуру повернення українців з-за кордону ніде не прописано.

За його словами, єдиний інститут права, за яким громадянина України можуть примусово повернути в Україну — це інститут екстрадиції.

Екстрадиція — видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується задля притягнення до кримінальної відповідальності чи виконання вироку, пояснює юрист.

Підставою для екстрадиції можуть бути Європейська конвенція про видачу правопорушників, Конвенція СНД про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах або двосторонні договори України про видачу правопорушників та про правову допомогу, що містять положення про видачу.

Немає таких договорів між Україною та США. Є лише двосторонні договори у сфері надання взаємної допомоги у кримінальних справах, які не дають права видавати країнам втікачів від правосуддя. Така сама ситуація з Канадою.

Нагадаємо, згідно з правилами, що діють під час воєнного стану, виїхати з України можуть певні категорії чоловіків за наявності у них відповідних підстав та документів.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями уряд схвалив заборону виїзду чиновників за межі України під час війни.

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