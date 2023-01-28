Кейт Міддлтон знову вдягла старе пальто: принцеса допомагала нужденним

Кейт Міддлтон, яка вирізняється вишуканим смаком та елегантністю, знову «відкопала» зі свого гардероба старе вбрання. Разом з чоловіком принцом Вільямом 41-річна жінка відвідала благодійну організацію у Віндзорі. Для свого виходу Кейт обрала пальто британського бренду Hobbs і поєднала його з джемпером-водолазкою, який також був насиченого відтінку фуксії. Востаннє вона одягала це вбрання в листопаді 2021 року, коли відвідала школу в Лондоні.

Кейт і Вільям допомагали співробітникам благодійної організації сортувати пожертвувані продукти та пакувати посилки для нужденних. Тим часом вони мали змогу ознайомитися з тим, як організація Windsor Foodshare підтримує людей, що опинилися в кризових ситуаціях. Британська газета Daily Mail повідомляє, що пара була в доброму гуморі й пообіцяла допомагати в майбутньому.

Ця добра справа може окупитися для них сторицею. Зовсім недавно Daily Mail повідомила, що популярність Кейт і Вільяма серед британців впала, згідно з даними компанії Ipsos, яка займається дослідженням ринку. Порівняно з груднем 2022 року Вільям втратив вісім відсоткових пунктів, а Кейт — сім.

Причиною цього можуть бути одкровення молодшого брата Вільяма, принца Гаррі. В його автобіографії «Запасний» принц та принцеса Уельські зображені не дуже гарно. Гаррі повідомляє, наприклад, що Вільям застосував до нього фізичну силу, а Кейт довела до сліз свою невістку Меган.

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