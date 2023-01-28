Недолікованих після поранень окупантів знов відправляють на передову в Україні, — Генштаб

Російські окупаційні війська 28 січня завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Серед мирного населення є жертви, доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Також на Бахмутському напрямку на Донеччині вогневого ураження зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них — Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському ж напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

Посилюються обстріли й на Запорізькому напрямку, де на додачу окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск працівників Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір із загарбниками. Їм заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких все ж примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює.

На цьому ж напрямку ворог продовжує зазнавати втрат. Так, зокрема, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Однак більшість із них, після отримання формальної «допомоги», невдовзі вирушають назад на передову.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 січня, Сили оборони України знищили літак, гвинтокрил, 6 дронів ворога та одразу 800 окупантів.

Фото Генштабу ЗСУ

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