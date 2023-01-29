«150 тисяч гривень на місяць за умов війни — це ненормально»: Рада готується урізати пенсії однієї з категорій українців

В Україні станом на 1 січня 2023 року середня пенсія складає 4 623 гривні, а близько 40 відсотків людей, які вийшли на заслужений відпочинок, отримують до 3 000 гривень. Втім, є категорія пенсіонерів, яка наразі отримує вельми вагомі виплати.

Як повідомили в парламентському Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, наразі пенсія суддів Конституційного Суду щомісяця складає 50% від їхньої винагороди, а це у середньому — більше 150 тисяч гривень.

Члени комітету, які розглянули законопроект «Про внесення змін до статті 27 Закону України „Про Конституційний Суд України“ щодо врегулювання пенсійного забезпечення суддів Конституційного Суду України», рекомендували Верховній Раді його підтримати.

Документом, зокрема, пропонується внести зміни до законодавства та зменшити розмір пенсійного забезпечення суддів Конституційного Суду до 30% винагороди.

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«Середній розмір щомісячного утримання суддів у відставці перевищує 150 тис. грн. Розмір щомісячного утримання одного судді Конституційного Суду у відставці рівнозначний пенсії 70 пенсіонерів (у мінімальному розмірі) або 20 пенсіонерів військовослужбовців», — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Голова комітету Галина Третьякова заявила, що «мати середню пенсію у розмірі 150 тис. на місяць в умовах воєнного стану за рахунок коштів єдиного соціального внеску не є нормальним та справедливим до громадян, які сплачують такий внесок і отримують пенсії у десятки разів менші».

Нагадаємо, що у березні поточного року українським пенсіонерам пообіцяли провести індексацію виплат.

Фото Pixabay

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