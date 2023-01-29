Непридатні до військової служби чиновники не зможуть виїхати з України під час війни: Держприкордонслужба прояснила ситуацію

Державним службовцям та народним депутатам України заборонили на час військового стану виїжджати за кордон не у службове відрядження, у тому числі й тим, хто непридатний до військової служби.

Як пише «Українська правда», про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, на представників яких розповсюджується така заборона, мають в триденний термін надавати ДПСУ список зазначених у постанові Кабміну осіб.

Втім, виїжджати з України дозволили:

жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

За словами Демченка, нововведення стосуються як чоловіків, так і жінок.

«Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців», — підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше відповідний указ про заборону виїзду чиновників підписав президент Володимир Зеленський.

Фото ДПСУ

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