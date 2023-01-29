«путін виводить війну на новий рівень, атакуючи цивільне населення»: у ЄС обґрунтували постачання танків Україні

Росіяни зосереджують свої атаки в Україні переважно не на військових об'єктах, а на цивільному населенні. Це є відповіддю на нещодавню заяву Німеччини та США про те, що вони поставлять Україні сучасні танки. Таку заяву зробив генеральний секретар служби зовнішніх дій Європейського Союзу Стефано Санніно, повідомляє The Guardian.

За його словами, володимир путін вивів війну на «інший рівень». На пресконференції в Токіо в рамках свого азійсько-тихоокеанського турне Санніно заявив, що путін «перейшов від концепції спеціальних операцій до концепції війни проти НАТО і Заходу». Він підкреслив, що німецькі та американські танки мають допомогти українцям захиститися від агресії, а не перетворити їх на загарбників.

«Я думаю, що ці останні події з точки зору постачання зброї є лише розвитком ситуації та тим, як росія почала виводити війну на новий рівень», — сказав Санніно.

Він додав, що росія здійснює «невибіркові атаки» на цивільне населення й міста у відповідь на заплановані постачання танків, і більше не зосереджується на військових цілях. Стефано Санніно заявив, що Європейський Союз не хоче ескалації війни, а «лише дає можливість врятувати життя і дозволити українцям захистити себе від цих варварських атак».

Нагадаємо, для боротьби з російською агресією країни Заходу планують передати Україні загалом понад 300 танків.

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