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«Правди росіяни не скажуть»: британська розвідка назвала кількість окупантів, ліквідованих у Макіївці

20:04 30 січня 2023
британська розвідка назвала кількість окупантів, ліквідованих 1 січня у Макіївці

Під час удару по розташуванню окупаційних військ у Макіївці в приміщенні ПТУ 1 січня 2023 року росія, найімовірніше, втратила понад 300 військових. Більшість з них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter:

«Після удару Міністерство оборони росії зробило рідкісний крок і публічно визнало, що зазнало втрат, заявивши про 89 загиблих. Російські офіційні особи, ймовірно, оцінили, що уникати коментарів в умовах широкої критики російського командування у зв'язку з інцидентом було неможливо. Різниця між визнаною росією кількістю жертв і ймовірною реальною кількістю жертв підкреслює повсюдну присутність дезінформації в російських публічних заявах».

Урядова організація Сполученого Королівства констатує — зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, і надання неточних звітів молодшими посадовими особами, які прагнуть применшити свої невдачі в російській культурі «звинуватити і звільнити».

За даними Генштабу ЗСУ, втрати особового складу ворога вже перевищили 126 тисяч.

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