«Крах російського наступу»: відомий соціолог спрогнозував перше півріччя 2023-го для ворога

Уже в першому півріччі 2023 року на росію очікують п'ять ключових подій, які, найімовірніше, призведуть до краху путінського режиму. Такий прогноз дав російський соціолог і опозиціонер Ігор Ейдман.

«росії вже зараз доводиться продавати нафту в Азію з великим дисконтом, а також із втратами через сірі схеми, — написав він у своєму Telegram-каналі. — Виходить, що нафту продаватимуть разів в два дешевше за ціну 70 доларів за барель, закладену в бюджеті (з початку лютого ще додадуться санкції на нафтопродукти, не кажучи вже про втрачений європейський газовий ринок). Єдиний вихід у цій ситуації — девальвувати рубль. Інакше дефіцит бюджету швидко зростатиме, гроші на війну знаходити стане дедалі важче (треба ж ще найманцям і гробові платити), а головне, путінській братві доведеться забути про звичні надприбутки на експорті ресурсів.

Кремль поспішатиме почати такий наступ до того, як нові безпрецедентні поставки західної зброї різко посилять українську армію. Зрозуміло, що танки — тільки перший крок. Всерйоз уже говорять про західні літаки і ракети дальнього радіуса дії. Час працює проти російської влади. Вони будуть поспішати".

Також, пише Ейдман, підготовка наступу в окупантів потребуватиме нової хвилі мобілізації. Вона неминуча в найближчі місяці.

«Російська армія вже показала свою безпорадність у проведенні широкомасштабних операцій. У неї можуть бути якісь тактичні успіхи, але спроба широкого наступу тільки наблизить її крах. Крім того, на його підготовку вже мало часу. Нова західна зброя прийде занадто швидко. Крах російського наступу і контрнаступ України, а також бюджетні та економічні труднощі викличуть розкол у путінській верхівці. Керівництво міністерства оборони, пригожин, кадиров спихатимуть один на одного відповідальність за невдачі на фронті. А чекісти, чиновники й олігархи почнуть внутрішню війну за переділ кормової бази, що різко скоротилася, під прапором покарання недостатньо патріотичних підприємців. Сєчин спробує з'їсти „Лукойл“, Патрушев — Чемезова, чекісти — залишки єльцинської олігархії, типу Альфа-груп. Як ура-патріоти, так і системні квазіліберали почнуть з різних боків звинувачувати в катастрофі особисто путіна, спочатку на півголос, а потім все більш виразно».

То ж, констатує соціолог, внутрішньоелітна змова проти диктатора стане цілком реальною.

Нагадаємо, експерти вважаєть, що путін планує розпочати новий наступ на Україну найближчим часом.

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