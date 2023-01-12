«путін зрозумів, що „ракетна війна“ провалилася. Обстрілів тепер буде набагато менше»: Ігор Ейдман про відставку суровікіна

Після новорічного масованого ракетного обстрілу столиці жителі України з побоюванням чекали на різдвяні свята. Багато хто з експертів попереджав, що, попри запропоноване путіним Україні «різдвяне перемир'я», з 6 на 7 січня краще не розслаблятися. Проте останніми днями у столиці майже не оголошували повітряну тривогу. Що сталося? Російський соціолог та дослідник «путінізму» Ігор Ейдман, який живе в Німеччині, впевнений, що найближчим часом кількість ракетних обстрілів України скоротиться, оскільки російський диктатор зрозумів, що тактика знищення мирної інфраструктури України ні до чого не призвела. Саме тому, на думку Ейдмана, й відбулася заміна командувача окупаційних військ суровікіна на його давнього недруга герасімова.

«Ракетна війна провалилася, — написав на своїй сторінці у фейсбуці Ігор Ейдман. — Відставка командувача окупаційних військ суровікіна і прихід на цю посаду його недруга герасимова означає провал ракетної війни проти України.

Минулого жовтня, відразу після призначення суровикина, віцеспікер держдуми толстой закликав «вбити Україну у XVIII століття». Саме таке завдання перед «генералом Армагеддоном» (генералом суровікіним. — Авт.), відомим фахівцем зі знищення міст та мирної інфраструктури, кремль і ставив. В результаті знову нічого не вийшло. Ці шалені обстріли тільки ще тісніше згуртували українців і посилили їхню підтримку Заходом.

Російська влада, здається, вже зрозуміла, що таким чином нічого не досягне. Тож з початку року немає таких масованих повітряних атак на українські міста. Звичайно, окремі нальоти можуть повторитись, але якусь серйозну ставку на них росіяни, мабуть, більше робити не будуть.

Свого часу у російської партії війни, включно з доморощеними фашистами-військкорами, призначення суровікіна викликало шквал захоплення. Вони відкрито сподівалися, що «генерал Армагеддон» влаштує Україні Армагеддон". А він зміг лише здати Херсон.

Тепер з путінської колоди дістали нового, вірніше, старого, затасканого туза герасімова. Репутація у нього навіть в ура-патріотичних колах нижча за плінтус, кажуть, що він дурень і корупціонер. Але інших у цій обоймі просто немає. Недофюрер боїться нових людей, на всі важливі позиції він висуває лише перевірених та передбачуваних нікчем".

Раніше «ФАКТИ» публікували прогноз Ігоря Ейдмана про те, що зеків, яких «путінський кухар» пригожин завербував у ПВК «Вагнер», ніхто живими з загону не відпустить.

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