Українцям, знятим із військового обліку, можуть вручити повістку: юрист пояснив нюанси

В Україні триває загальна мобілізація. Помічник адвоката АТ «ЮК «АРЕС», член Ради Комітету Асоціації правників України (АПУ) з міграційного права Владислав Зайцев розповів, чи можуть вручити повістку, якщо людина знята з військового обліку, пише ZN.UA.

«Чинне законодавство розрізняє поняття зняття та виключення з військового обліку. У свою чергу це також впливає на питання мобілізації таких громадян, адже законодавець по-різному регулює можливість призову на військову службу знятих і виключених з військового обліку громадян.

По-перше, вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Справа в тому, що при врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність чи відсутності факту відстрочення від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія.

По-друге, потрібно з'явитися в ТЦК та СП у встановлений час та дату. При вирішенні питання про призов на військову службу таких осіб слід мати на увазі таке.

Закон не містить серед категорій осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, знятих з військового обліку. Отже, такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови проходження медичної комісії.

Щодо виключених з військового обліку, то вони також не підпадають під категорію відстрочки. Але є певні нюанси. Наприклад, якщо військового було звільнено зі служби виходячи з висновку ВЛК про непридатність до військової служби зі зняттям з військового обліку, його наступна мобілізація виключається. Однак, якщо виключення з обліку внаслідок непридатності до служби сталося до повномасштабного вторгнення, є ймовірність його виклику на ВЛК для повторного огляду та перевірки стану здоров'я. Встановлення внаслідок проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби може призвести до наступного призову на військову службу", — розповів Зайцев.

Також варто зазначити, що відповідно до ухвалених правил військового обліку, в Україні почали видавати повістки нового зразка. Від попередніх вони відрізняються кількома пунктами. Про це розповів начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв, повідомляє «Т1 Новини».

Перша відмінність полягає у назві. Тепер замість військових комісаріатів — територіальні центри.

По-друге, кількість документів, які необхідно принести до центру комплектування для уточнення своїх даних, збільшилась. До паспорта, військового квитка та приписного додали ідентифікаційний номер.

Також в одному з пунктів додали згадку про законодавчу відповідальність, якщо військовозобов'язаний не з'явиться до пункту без поважної причини.

Водночас повістки на відправлення до військових центрів залишилися без змін.

Як писали «ФАКТИ», раніше адвокат пояснила, чи мають право вручати повістки на вулиці.

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