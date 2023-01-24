Акт про відмову має бути складено у присутності мінімум 2 свідків: адвокатка пояснила, чи мають право вручати повістки на вулиці

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, то ж чоловіки від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані. Закон не передбачає обов’язковості місця вручення повістки, тому її вручити можуть будь-де. Яким має бути алгоритм дій під час вручення повістки, на своїй сторінці розповіла адвокатка Ольга Сидорук.

«Перевіряємо правомірність вручення повістки. Вимагайте представлення та пред’явлення службового посвідчення. Представники поліції, Збройних сил, тероборони не уповноважені законом виписувати повістки. Вони можуть лише супроводжувати уповноважених осіб при врученні повісток, перевіряти документи. Відповідно вручення повістки неуповноваженими особами є протизаконним. Вручати повістки мають право органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності), управителі багатоквартирних будинків, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (раніше — військкомату)».

Після чого, радить адвоката, оглядаємо зміст повістки та перевіряємо зазначені у ній дані.

«У ній мають бути зазначені прізвище, ім’я та по батькові мобілізованого, його адреса, вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦК СП, призов на військову службу), дата, час, адреса місця прибуття та перелік документів, які людина повинна мати при собі, повістка має бути скріплена печаткою та завірена підписом військового комісара. Якщо в ній відсутні вказані дані чи наявна помилка здійснюємо фото- або відеофіксацію, і відповідно відмовляємося від її отримання. Бажано, при цьому, залучити двох свідків для підтвердження підстав відмови.

Практика заповнення особами повістки «на ходу» є незаконною. Призов на службу відбувається за наказом військових комісарів. Тобто, він має сформувати повістку, заповнити туди ваші персональні дані і передати її уповноваженій особі. У разі вашої відмови уповноважені особи мають скласти акт про відмову від повістки. Ви повинні зазначити причину відмови від повістки, наприклад, вручали неуповноважені особи. Варто також сфотографувати акт".

Важливо, щоб акт про відмову було складено у присутності мінімум 2 свідків, які б могли підтвердити причину відмови. Оскаржуємо неправомірні дії щодо вручення повістки безпосередньо до військового комісара, Міноборони та Омбудсмена з прав людини за порушення порядку мобілізації. У випадку протиправних дій осіб, які вручають вам повістку, зазначає пані Ольга, можете здійснити виклик 102.

Нагадаємо коментар юристів, чи можна вручати повістки телефоном.

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