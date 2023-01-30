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Четверо осіб під вартою: розслідування зникнення російської яхти завершено

20:45 30 січня 2023
Яхта Усманова

Поліцейські Хорватії завершили розслідування щодо чотирьох громадян країни, підозрюваних у причетності до зникнення яхти Irina VU, власником якої є підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов. Про це повідомляє HRT.

Вона у жовтні минулого року безперешкодно вийшла з гавані в Хорватії та попрямувала до берегів Туреччини. 35-тиметрова яхта коштує 5 млн євро. «У ході кримінального розслідування було встановлено, що 58-річний чоловік, який є першим підозрюваним в якості капітана, організував трьох інших осіб у віці від 34 до 50 років разом з двома іншими особами в якості пасажирів на судно. Вони вийшли в міжнародні води в жовтні 2022 року. Капітану було повідомлено про міжнародний захід з обмеження активів. Їх доставили до інспектора з питань затримання Управління поліції та висунули кримінальні звинувачення».

Наразі, пише видання, затриманих має допитати прокуратура, після чого державний прокурор прийме рішення: або запропонує їм з'явитися до слідчого судді, який прийме рішення про можливий арешт, або дозволить їм захищати себе, не перебуваючи під арештом.

Хоча деталі розслідування є таємницею і прокуратура не надає офіційної інформації про них, журналістам стало відомо, що слідство найбільше цікавлять подробиці того, хто фінансував переправлення яхти з Хорватії до Туреччини.

Муніципальна державна прокуратура повинна прийняти рішення, чи вимагати для заарештованих місячного попереднього ув'язнення, чи дозволити їм перебувати під слідством на волі. Остаточне рішення про обрання місячного попереднього ув'язнення має прийняти суддя Окружного суду в Шибенику. «Однак всі допитані і затримані у цьому розслідуванні стверджують, що не мали жодної офіційної інформації про те, що мова йде про заморожене майно, і що на судні не було жодної пломби», — повідомили хорватські поліцейські журналістам HRT.

Нагадаємо, що за повідомленнями ЗМІ російські олігархи оскаржують санкції ЄС у Європейському суді.

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