«Не може бути якихось табу в постачанні Україні зброї для захисту від російського терору», — Зеленський

Припинити російський терор проти України було б можливо, якби у ЗСУ були відповідні ракетні сили. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

«Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста. Дякую всім у світі: політикам, громадським діячам, журналістам і звичайним людям, які наполягають разом із нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання — постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Бо це потрібно для захисту життя», — заявив президент.

Він також звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій.

«Заклик простий і справедливий: визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста. Якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну „гнучкість“ Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору. Не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор», — заявив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України заявив про початок «марафону чесності», який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких спроб витягнути у світовий спорт представників держави-терориста.

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram