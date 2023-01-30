Загроза обстрілу тривала 10 годин: ворог знову атакував Дніпропетровщину

Російські загарбники знову завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Били з важкої артилерії. Загроза артилерійських обстрілів тривала близько 10 години, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, під вогонь потрапила Червоногригорівська громада.

Розбито два приватні будинки, гараж та господарську споруду, пошкоджено електромережі. Наразі обстеження територій продовжується.

На щастя, люди не постраждали.

Інші райони Дніпропетровщини протягом ночі до ворожих атак не зазнали, повідомив Лукашук.

Нагадаємо, вночі рашисти обстріляли ракетами С-300 центр Харкова. Загинула жінка, ще двоє людей поранено.

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