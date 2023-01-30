Підкорять будь-якого гурмана: готуємо швидкі круасани

Круасани — це пишна, ароматна, всіма улюблена випічка. А простота і швидкість приготування цих красивих круасанів вас порадують. Мінімум часу, сил і продуктів — і апетитна випічка до вашого чаювання готова, пояснює кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше ділилася рецептом шоколадного манника без яєць.

Інгредієнти: (12−16 шт.) вода — 150 мл

молоко — 150 мл

цукор — 30 г

дріжджі сухі — 7−8 г (свіжі 21−24 г)

яйця-1 шт.

сіль — 3 г

борошно — 450/470 г

олія — 20 г

ванільний цукор-10 г (за бажанням) Прошарок: вершкове масло 82.5%-130/140 г (м'яке, кімнатної температури)

Приготування:

В теплій рідині розчинити дріжджі з цукром, вкрити, залишити активуватися на 10 хв. Додати олію, яйце, сіль, ванільний цукор, поступово додати просіяне борошно, замісити еластичне та м’яке тісто, тісто не має бути липким, але й не щільним, як на вареники. Вкрити плівкою, залишити в теплі на 30/35 хв.

Розділити тісто на 10 рівних частин, підкатати добре в кульки, накрити, залишити відпочити на 10 хв.

Кожну кульку розкачати тоненько, діаметром близько 18 см. Кожну змастити м’яким маслом, складаючи одна на одну на велику тарілку. Верхню паляницю трішки розтягнути, щоб закрити краї та защипнути з нижньою («запечатати» всі паляниці), верхню не змащувати. Вкрити плівкою та поставити в холодильник на 30/35 хв.

Розкачати на підсипаному борошном столі в пласт товщиною в 4−5 мм діаметром приблизно 45 см.

Розрізати на 12/16 частин, на кожній зробити надріз 1 см з широкого краю. Згорнути, трішки витягуючи кінчик. Вкрити плівкою, залишити сформовані круасани підійти 20/30 хв на застеленому пергаментом деку від духовки.

Змастити сумішшю жовток + молоко/вода 1 ст.л.

Пекти в заздалегідь розігрітій духовці (електричній) при температурі до 200С — 10хв, тоді при 180С — ще 20хв до золотистого кольору.

Нагадаємо рецепт печива на майонезі від пані Тетяни.

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram