Швидка та бюджетна випічка до столу: шоколадний манник без яєць
Пиріг вдається вологий, розсипчастий, м’який та з неймовірним шоколадно-апельсиновим смаком, ділиться кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше радила приготувати печіво на майонезі. Також смачно готувати цю випічку з підсушеними горіхами, можна дати будь-які ягоди, яблука.
Інгредієнти на форму 20 см:
Склянка виміру — 250 мл
- Манка -1 склянка
- Цукор — 1 склянка
- Вода — 1 склянка (можна молоко)
- Борошно — 1 склянка (150)
- Какао -3 ст.л. (30 г)
- Рослинна олія — 0,5 склянки (або 90−100 мл)
- Розпушувач -10 г
- Ванільний цукор -10 г
- Цедра — ½ апельсина
- Щіпка солі
Глазур:
- Какао -2 ст.л.
- Цукор-3 ст.л.
- Молоко -100 г
- Крохмаль -1 ч.л. (можна без)
- Олія -1 ст.л. (або масло)
Приготування:
Манку з цукром залити водою, залишити на 30 хв для набухання манки. Влити олію, додати просіяне какао, ванільний цукор, сіль, цедру, розмішати до однорідності, додати просіяне борошно з розпушувачем, розмішати до однорідності.
Вилити у форму, застелену пергаментом, розрівняти. Випікати в розігрітій до 180С духовці, 40 -45 хв, режим верх/низ, до сухої шпажки.
Через 30 хв можна відкрити духовку та обережно перевірити готовність. Через 30 хв прикривати пергаментом/фольгою, щоб верх не був сухий.
Верх та боки вже охолодженого кексу змастити сливовим або абрикосовим варенням, залишити на 10−15 хв. Залити глазур’ю.
Глазур:
Цукор змішати з какао, крохмалем, влити молоко, розмішати, варити до загустіння, додати олію/масло. Ще теплою глазур’ю залити кекс.
Нагадаємо рецепт сирного печива на сковороді від пані Тетяни.79
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