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Швидка та бюджетна випічка до столу: шоколадний манник без яєць

22:00 13 січня 2023
Манник

Пиріг вдається вологий, розсипчастий, м’який та з неймовірним шоколадно-апельсиновим смаком, ділиться кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше радила приготувати печіво на майонезі. Також смачно готувати цю випічку з підсушеними горіхами, можна дати будь-які ягоди, яблука.

Інгредієнти на форму 20 см:

Склянка виміру — 250 мл

  • Манка -1 склянка
  • Цукор — 1 склянка
  • Вода — 1 склянка (можна молоко)
  • Борошно — 1 склянка (150)
  • Какао -3 ст.л. (30 г)
  • Рослинна олія — 0,5 склянки (або 90−100 мл)
  • Розпушувач -10 г
  • Ванільний цукор -10 г
  • Цедра — ½ апельсина
  • Щіпка солі

Глазур:

  • Какао -2 ст.л.
  • Цукор-3 ст.л.
  • Молоко -100 г
  • Крохмаль -1 ч.л. (можна без)
  • Олія -1 ст.л. (або масло)

Приготування:

Манку з цукром залити водою, залишити на 30 хв для набухання манки. Влити олію, додати просіяне какао, ванільний цукор, сіль, цедру, розмішати до однорідності, додати просіяне борошно з розпушувачем, розмішати до однорідності.

Вилити у форму, застелену пергаментом, розрівняти. Випікати в розігрітій до 180С духовці, 40 -45 хв, режим верх/низ, до сухої шпажки.

Через 30 хв можна відкрити духовку та обережно перевірити готовність. Через 30 хв прикривати пергаментом/фольгою, щоб верх не був сухий.

Верх та боки вже охолодженого кексу змастити сливовим або абрикосовим варенням, залишити на 10−15 хв. Залити глазур’ю.

Глазур:

Цукор змішати з какао, крохмалем, влити молоко, розмішати, варити до загустіння, додати олію/масло. Ще теплою глазур’ю залити кекс.

Нагадаємо рецепт сирного печива на сковороді від пані Тетяни.

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