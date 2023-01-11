Швидка та бюджетна випічка до столу: шоколадний манник без яєць

Пиріг вдається вологий, розсипчастий, м’який та з неймовірним шоколадно-апельсиновим смаком, ділиться кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше радила приготувати печіво на майонезі. Також смачно готувати цю випічку з підсушеними горіхами, можна дати будь-які ягоди, яблука.

Інгредієнти на форму 20 см: Склянка виміру — 250 мл Манка -1 склянка

Цукор — 1 склянка

Вода — 1 склянка (можна молоко)

Борошно — 1 склянка (150)

Какао -3 ст.л. (30 г)

Рослинна олія — 0,5 склянки (або 90−100 мл)

Розпушувач -10 г

Ванільний цукор -10 г

Цедра — ½ апельсина

Щіпка солі Глазур: Какао -2 ст.л.

Цукор-3 ст.л.

Молоко -100 г

Крохмаль -1 ч.л. (можна без)

Олія -1 ст.л. (або масло)

Приготування:

Манку з цукром залити водою, залишити на 30 хв для набухання манки. Влити олію, додати просіяне какао, ванільний цукор, сіль, цедру, розмішати до однорідності, додати просіяне борошно з розпушувачем, розмішати до однорідності.

Вилити у форму, застелену пергаментом, розрівняти. Випікати в розігрітій до 180С духовці, 40 -45 хв, режим верх/низ, до сухої шпажки.

Через 30 хв можна відкрити духовку та обережно перевірити готовність. Через 30 хв прикривати пергаментом/фольгою, щоб верх не був сухий.

Верх та боки вже охолодженого кексу змастити сливовим або абрикосовим варенням, залишити на 10−15 хв. Залити глазур’ю.

Глазур:

Цукор змішати з какао, крохмалем, влити молоко, розмішати, варити до загустіння, додати олію/масло. Ще теплою глазур’ю залити кекс.

Нагадаємо рецепт сирного печива на сковороді від пані Тетяни.

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