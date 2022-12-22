Печиво на майонезі: простий рецепт найсмачніших ласощів

Наближаються різдвяні свята, до яких багато хто традиційно готує штоллен. А ще можна приготувати просте печиво на майонезі.

Рецепт такої випічки до чаю пропонує ресурс «Рецепти на кожен день».

Інгредієнти: 250 грам майонезу;

1 яйце;

0,5 склянки цукру;

1 склянка борошна;

1 чайна ложка ванільного цукру чи лимонної цедри;

1/3 чайної ложки соди. Приготування: Яйце збити з цукром, додати майонез, борошно та соду. Тісто за консистенцією має вийти як для оладок.

Деко застелити папером для випічки, викласти печиво ложкою.

Випікати за 200 градусів 7−10 хвилин.

Печиво охолодити, не знімаючи з деко.

Подавати з чаєм.

Раніше фудблогерка Тетяна Петришин поділилася рецептом печива з прянощами та легкими нотками цитрусу .

Фото «Рецепти на кожен день»

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