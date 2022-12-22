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Печиво на майонезі: простий рецепт найсмачніших ласощів

11:58 22 грудня 2022
Печиво

Наближаються різдвяні свята, до яких багато хто традиційно готує штоллен. А ще можна приготувати просте печиво на майонезі.

Рецепт такої випічки до чаю пропонує ресурс «Рецепти на кожен день».

Інгредієнти:

  • 250 грам майонезу;
  • 1 яйце;
  • 0,5 склянки цукру;
  • 1 склянка борошна;
  • 1 чайна ложка ванільного цукру чи лимонної цедри;
  • 1/3 чайної ложки соди.

Приготування:

  • Яйце збити з цукром, додати майонез, борошно та соду. Тісто за консистенцією має вийти як для оладок.
  • Деко застелити папером для випічки, викласти печиво ложкою.
  • Випікати за 200 градусів 7−10 хвилин.
  • Печиво охолодити, не знімаючи з деко.
  • Подавати з чаєм.

Раніше фудблогерка Тетяна Петришин поділилася рецептом печива з прянощами та легкими нотками цитрусу .

Фото «Рецепти на кожен день»

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