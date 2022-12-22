Печиво на майонезі: простий рецепт найсмачніших ласощів
Наближаються різдвяні свята, до яких багато хто традиційно готує штоллен. А ще можна приготувати просте печиво на майонезі.
Рецепт такої випічки до чаю пропонує ресурс «Рецепти на кожен день».
Інгредієнти:
- 250 грам майонезу;
- 1 яйце;
- 0,5 склянки цукру;
- 1 склянка борошна;
- 1 чайна ложка ванільного цукру чи лимонної цедри;
- 1/3 чайної ложки соди.
Приготування:
- Яйце збити з цукром, додати майонез, борошно та соду. Тісто за консистенцією має вийти як для оладок.
- Деко застелити папером для випічки, викласти печиво ложкою.
- Випікати за 200 градусів 7−10 хвилин.
- Печиво охолодити, не знімаючи з деко.
- Подавати з чаєм.
Раніше фудблогерка Тетяна Петришин поділилася рецептом печива з прянощами та легкими нотками цитрусу .
Фото «Рецепти на кожен день»63
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