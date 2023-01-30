«В того рука не працює, той сліпий на одне око»: стало відомо, кого у росії набирають до лав «чмобіків»

Заради мобілізації на війну проти України російське військове керівництво ніщо не може зупинити. У країні-терористці люди з інвалідністю, які не зуміли уникнути восени мобілізації, тепер безуспішно намагаються домогтися повернення додому. Серед них, зокрема, мобілізований із паралізованою рукою, інвалід по зору з глаукомою, який переніс 12 операцій на очах, а також 57-річний гіпертонік із хронічною обструктивною хворобою легень. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Так, вони розповідають історію 35-річного Якова з Красноярська. Після аварії йому встановили металеву пластину з гвинтами, яка з'єднала кістки, після чого права рука не працювала. Попри це, йому дали повістку поповнити ряди «чмобіків». То ж росіянин судиться. Натомість командування частини заявило, що забирають всіх, бо нема кому воювати. А рашисту-новобранцю пообіцяли, що після того, як він поїде воювати проти України, йому зроблять ще одну операцію. Якщо, звісно, виживе.

Ще одна показова історія про те, як режим кремля «піклується» про солдатів-окупантів — Владислав із Москви, який не бачить на одне око і переніс 12 операцій. У нього оформлена інвалідність, але військкомат визнав його придатним до служби.

Раніше повідомлялося, що росія мобілізовує навіть українців, депортованих з окупованих територій.

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