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Залякував ракетами: Джонсон розкрив шокуючу передісторію своєї розмови з путіним

14:35 31 січня 2023
Борис Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон визнав в інтерв'ю BBC, що володимир путін погрожував йому ракетним ударом. Ці слова прозвучали під час розмови між двома політиками на початку лютого 2022 року, тобто ще до початку масштабної війни в Україні. Шокуюче викриття колишнього глави британського уряду — це уривок з документального фільму BBC «володимир путін проти Заходу», в якому згадуються останні хвилини перед тим, як російські війська вторглися в Україну.

Колишній британський прем'єр-міністр розповів, що російський лідер перебував у винятково гарному настрої. Політик підкреслив, що він попереджав російського лідера, що вторгнення в Україну призведе до західних санкцій і збільшення кількості військ НАТО на кордонах росії. Він додав, що намагався зупинити дії росії, наголошуючи, що Україна не вступить до НАТО в осяжному майбутньому.

«Він запитав мене: «Борисе, ви кажете, що Україна не вступить до НАТО в найближчому майбутньому. Що це означає? Я відповів, що мова йде про найближче майбутнє», — повідомив політик.

Ці слова викликали несподівану реакцію російського президента.

«В якийсь момент він погрожував і сказав: «Борисе, я не хочу вам шкодити, але з ракетою це зайняло б хвилину або щось подібне», — додав Джонсон.

Речник російського президента дмитро пєсков у своєму дусі назвав брехнею слова Бориса Джонсона про погрози путіна.

«Це могло бути несвідомим, і насправді він не розумів, про що з ним говорив російський президент — стверджує він. — путін сказав, що якби Україна вступила в НАТО, то на наших кордонах можна було б розмістити американські або натовські ракети, а це означало б, що вони могли б досягти Москви за лічені хвилини».

Нагадаємо, що за повідомленнями ЗМІ британська армія бере на себе левову частку допомоги Україні.

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